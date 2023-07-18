ПЕКИН, 18 июл — ПРАЙМ. Китай рассчитывает продолжение диалога по продуктовой сделке для решения вопроса продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД страны Мао Нин.
"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", — прокомментировала дипломат прекращение действия "черноморской инициативы".
Мао НИн также отметила готовность Пекина укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами соглашений, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.