ПЕКИН, 18 июл — ПРАЙМ. Китай рассчитывает продолжение диалога по продуктовой сделке для решения вопроса продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД страны Мао Нин. СМИ узнало, какие инвестиции в Китай хотят ограничить США

"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", — прокомментировала дипломат прекращение действия "черноморской инициативы".

Мао НИн также отметила готовность Пекина укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами соглашений, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.