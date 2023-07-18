БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Примерно 33 миллиона тонн продовольствия вывезли в нуждающиеся страны в рамках продуктовой сделки, действие которой прекратилось 18 июля, следует из заявления Совета Евросоюза. Центральной Европе не грозит дефицит зерна, считают в союзе фермеров ФРГ

"Черноморская зерновая инициатива позволила безопасно экспортировать около 33 миллионов тонн зерна и продовольствия в 45 стран мира на более чем тысяче судов", — говорится в документе.

Добавляется, что 725 тысяч тонн агропродукции перевезли суда, застрахованные Всемирной продовольственной программой, которая использовала это продовольствие для гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене.

По данным ЕС, продуктовая сделка поспособствовала снижению цен на продовольствие на 23 процента, по сравнению с пиками марта 2022 года.

На этом фоне власти Евросоюза призвали Россию пересмотреть решение по Черноморской инициативе.