СТАМБУЛ, 18 июл — ПРАЙМ. Делегация ООН в Стамбуле при необходимости готова к консультациям по продуктовой сделке, заявила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от организации Исмини Палла. Зампостпреда при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным

"Делегация ООН в Стамбуле остается доступной для консультаций в случае необходимости", — сказала она.

В понедельник, 17 июля, совместный координационный центр в Стамбуле завершил инспекцию последнего судна в рамках "черноморской инициативы".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.