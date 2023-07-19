МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. РФ за 2022 год увеличила экспорт подсолнечного масла в Джибути почти в 2,6 раза, до 2,3 миллиона долларов в денежном выражении, следует из материалов ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 августа

Поставки подсолнечного масла в 2021 году составили 0,9 миллиона долларов в денежном выражении, в 2022 году — выросли на 1,4 миллиона, до 2,3 миллиона долларов, или в 2,56 раза, следует из материалов "Агроэкспорта". Всего по итогам 2022 года объем экспорта продукции АПК РФ в Джибути составил 3,1 миллиона долларов, в 2021 году — 1,9 миллиона, в 2020 году — 0,3 миллиона долларов.

Между тем, в 2018 и в 2019 году поставки продукции АПК составляли 11,1 миллиона долларов и 24,5 миллиона долларов соответственно. "Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Джибути оценивается на уровне 60 миллионов долларов. Основными перспективными позициями являются зерновые и зернобобовые, масло подсолнечное, мука пшеничная и другая продукция АПК", — сообщает "Агроэкспорт".

В 2021 году РФ поставляла в Джибути пшеничную муку, горох, водку и пиво, в 2022 году начались поставки маргарина, сушеной чечевицы, воды без сахара и добавок.

Республика Джибути — небольшое государство в Восточной Африке с населением чуть более 1 миллиона человек. Из-за дефицита плодородных земель страна сильно зависима от импорта продовольствия. Кроме того, государство служит ключевым перевалочным центром для судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, а также основным транспортно-логистическим хабом для Эфиопии, пишут эксперты.