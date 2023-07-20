БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Странам-членам Европейского союза необходимо нактивнее вывозить украинское продовольствие на фоне прекращения зерновой сделки, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. ЕС начал работу над увеличением вывоза украинского зерна по суше

Представитель еврокомиссии ранее говорил РИА Новости, что орган работает с граничащими с Украиной странами ЕС для увеличения пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности" для вывоза зерна по суше.

"Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", — считает Боррель.

Глава дипломатии ЕС также выразил уверенность, что прекращение зерновой сделки приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".