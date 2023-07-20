2023-07-20T10:27:00+03:00
2023-07-20T10:35:05+03:00
2023-07-20T10:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230720/841134949.html
Боррель призвал увеличить вывоз украинского зерна через Евросоюз
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Странам-членам Европейского союза необходимо нактивнее вывозить украинское продовольствие на фоне прекращения зерновой сделки, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель... ПРАЙМ, 20.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, зерно, жозеп боррель
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767122.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767122.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767121.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767121.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767109.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/71/835767109.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841130592.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Странам-членам Европейского союза необходимо нактивнее вывозить украинское продовольствие на фоне прекращения зерновой сделки, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Представитель еврокомиссии ранее говорил РИА Новости, что орган работает с граничащими с Украиной странами ЕС для увеличения пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности" для вывоза зерна по суше.
"Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", — считает Боррель.
Глава дипломатии ЕС также выразил уверенность, что прекращение зерновой сделки приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".