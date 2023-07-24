МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Миру грозит продовольственный кризис, пишет Bloomberg. В качестве основных факторов усугубления ситуации с продовольственной безопасностью на планете авторы упоминают выход России из зерновой сделки, небывалую жару в Европе и Америке, а также ограничения на экспорт риса, введенные Индией. Путин заявил, что Россия может заместить зерно Украины

Дополнительный ущерб сельскому хозяйству, как отмечается, может нанести так называемый период Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Повышенные температуры вызывают проблемы с урожаем, производством фруктов и молочных продуктов. Так, в южноевропейском регионе жара влияет на удои коров, урожайность томатов и зерновых. В Азии отмечаются проблемы с рисом, вызванные погодными условиями, растет продовольственная инфляция.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство пшеницы в этом году упадет на 16 процентов, а других яровых сортов — на один процент. При этом транспортные проблемы могут усугубить продовольственную безопасность.

В Европе же засуха привела к тому, что производство зерна в Италии, Испании и Португалии будет на целых 60 процентов ниже, чем в прошлом году, что, возможно, приведет к худшему урожаю зерна в ЕС за последние 15 лет.

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