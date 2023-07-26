МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЦАР не обращалась к России по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. Мали поблагодарила Россию за своевременные поставки пшеницы и удобрений

"Что касается в целом зерновой темы, она отражает долгосрочный интерес Банги в рамках партнерства с Россией, они и до аннулирования зерновой сделки высказывали заинтересованность в сотрудничестве в более широком плане в области агросектора", — указал посол. Он пояснил, что "речь идет о российских инвестициях, основанные на нашем ноу-хау, экспертизе, финансах и технологиях".

Отвечая на вопрос о том, согласны ли в Банги на безвозмездную отправку зерна и удобрений Россией, обращались ли к Москве, посол сообщил, что "нет, к нам таких обращений не было, запросов со стороны каких-либо компаний не было".

Зерновая сделка была приостановлена 18 июля этого года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Полностью интервью посла РФ в ЦАР читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 26 июля.