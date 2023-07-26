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https://1prime.ru/Agriculture/20230726/841196433.html
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
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Россия отказалась выступать на заседании Совета Безопасности ООН по продуктовой сделке из-за блокировки Великобританией участия докладчика по гонениям на УПЦ, заявил превый... ПРАЙМ, 26.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, совбез оон, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия отказалась выступать на заседании Совета Безопасности ООН по продуктовой сделке из-за блокировки Великобританией участия докладчика по гонениям на УПЦ, заявил превый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский.
Ранее российская сторона запросила представителя ООН, архиепископа Гедеона и украинского писателя в качестве докладчиков на заседание СБ по теме гонений на УПЦ, двое из них подверглись преследованиям Киева. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Клеверли позднее заявил, что на фоне ограничений до участия в заседании допустят только одного докладчика, другой сможет представить работу в пистменном виде, а архиепископа не допустили вовсе.
"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ при том, что этот кандидат полностью соответствует критериям правила 39 временных процедур СБ ООН, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании", — сказал Полянский.
Отмечается, что речь идет о заседании СБ ООН, которое пройдет по просьбе Великобритании и коснется продуктовой сделки, действие которой было прекращено 18 июля.