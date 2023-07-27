РИМ, 27 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил приверженность организации выполнению меморандума о вывозе российской агропродукции на мировые рынки, заявил заместитель министр иностранных дел России Сергей Вершинин. Россия сохранит объем поставок удобрений в Африку, заявили в РАПУ

Замглавы российского внешнеполитического ведомства побеседовал с генсеком в кулуарах саммита по продовольственным системам в Риме.

"Для нас важно, что генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия-ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты. Конкретными результатами для нашего сельхозэкспорта мы и будем руководствоваться, пока этого нет", — подчеркнул Вершинин.

По его словам, договоренности по поставкам запчастей для сельхозтехники, переподкльчению "Россельхозбанка" к системе SWIFT и другие не выполнялись. Замглавы МИД также напомнил, что вопрос с возобновлением работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" "решился" подрывом объекта киевским режимом.

"Мы считаем нужным, чтобы это получило широкое освещение и резонанс, когда ООН уходит от оценок того, что произошло, нам это кажется как минимум неправильным", — подчеркнул Вершинин.

Кроме того, указал дипломат, Гутерреш не просил передать новые послания на имя президента Владимира Путина.