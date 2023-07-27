С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Африка в прошлом году получила 11,5 миллиона тонн российских зерновых культур, с начала этого года — почти десять миллионов, заявил президент России Владимир Путин. Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

Путипн отметил, что Россия поставила в африканские страны зерновые культуры в объеме 11,5 миллиона тонн в прошлом году и около десяти миллионов за шесть месяцев этого года.

"И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей", — подчеркнул президент.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.