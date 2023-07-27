МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина в период действия продуктовой сделки экспортировала 32,8 миллионна грузов, свыше 70 процентов из них поставила в Евросоюз и другие страны с высоким доходом, заявил президент России Владимир Путин. "Нафтогаз" умывает руки: украинцев отправили отнимать газ у европейцев

Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз", — сказал президент.

По словам Путина, на долю Эфиопии, Судана и других нуждающихся стран пришлось только три процента украинского экспорта.

Он подчеркнул, что "черноморская инициатива" изначально предполагала обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.