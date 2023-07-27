2023-07-27T12:55:19+03:00
2023-07-27T12:55:19+03:00
2023-07-27T12:55:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230727/841205355.html
Путин рассказал, куда поступало украинское зерно
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина в период действия продуктовой сделки экспортировала 32,8 миллионна грузов, свыше 70 процентов из них поставила в Евросоюз и другие страны с высоким доходом, заявил... ПРАЙМ, 27.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, владимир путин, украина, зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668450.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668450.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668449.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668449.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668437.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668437.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230726/841196545.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина в период действия продуктовой сделки экспортировала 32,8 миллионна грузов, свыше 70 процентов из них поставила в Евросоюз и другие страны с высоким доходом, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
"За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз", — сказал президент.
По словам Путина, на долю Эфиопии, Судана и других нуждающихся стран пришлось только три процента украинского экспорта.
Он подчеркнул, что "черноморская инициатива" изначально предполагала обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.