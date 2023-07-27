С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Забота западных стран об Африке пустые разговоры, Запад непонятно почему чинит препятствия России в безвозмездных поставках агропродукции, заявил глава госдуарства на на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка". Эритрейский дипломат рассказала, как Запад использовал Африку

"Ну, хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам", — сказал он.

Путин уточнил, что страны "коллективного Запада" в период действия продуктовой сделки чинили препятствиядля безвозмездной передачи российских удобрений в Африку.

"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам", — напомнил он.

Кроме того, подчеркнул российский лидер, Запад, с эдной стороны, чинил препятствия отечественному агроэкспорту, с другой стороны, "лицемерно" обвинил Москву в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.