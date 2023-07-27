МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия является ответственным поставщиком сельхозпродукции, продолжит поддерживать нуждающиеся страны, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". Минпромторг назвал, на что придется 50 процентов экспорта страны в Африку

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

"Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения продовольственного кризиса. По его словам, Москва готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся странам. Как отметил президент, Россия осознает важность бесперебойных поставок продовольствия в Африку.

При этом, указал он, африканские государства, получив технологии, могут сами стать производителями продовольствия и даже экспортерами.

Путин добавил, что Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений.

"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно", — напомнил он.

Помимо этого, Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, указал Путин.