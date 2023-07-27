КИШИНЕВ, 27 июл — ПРАЙМ. Молдавские аграрии просят власти республики создать специальный таможенный коридор для экспорта зерновых и масличных культур, сообщили в ассоциации "Сила фермеров". Путин рассказал, куда поступало украинское зерно

Во вторник фермеры приняли участие во встрече с руководством минсельхоза, таможенной службы и компаниями-экспортерами зерновых и масличных культур. По ее итогам, говорится в сообщении, обнаружили множество проблем в экспортном процессе — ожидается, что после взрывов в портах на Дунае ситуация вскоре ухудшится в связи с увеличением транзита продукции из Украины.

"На юге страны уже стоят очереди грузовиков, и срок ожидания составляет 5-6 дней. Порт Джурджулешт (территория, которая принадлежит государству) работает очень медленно, а морская перевозка грузов из этой зоны в настоящее время очень проблематична. Все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен. Ассоциация представила предложения по перенаправлению транзита из Украины на несколько таможен на севере страны, а также созданию специального таможенного коридора для экспорта отечественных зерновых и масличных культур. Мы не получили внятного ответа на эти рекомендации", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети.

Представители ассоциации также заявляют, что ситуация "остается абсолютно неопределенной" с мораторием для микро-, мелких и средних фермерских хозяйств на выплату долгов перед частными кредиторами и национальным публичным бюджетом. По их словам, это мера, которая может спасти аграриев от банкротства в ближайший период.

"К сожалению, минсельхоз занимает пассивную позицию в этом вопросе, ожидая позицию минфина. Но на фоне этих подозрительных бюрократических игр тысячи аграриев ежедневно подвергаются давлению и угрозам со стороны кредиторов, наживают долги перед государством и не могут получить субсидии даже на возмещение акцизов. Все, что происходит сейчас в аграрной сфере, особенно в сфере зерновых и масличных культур, не может не усиливать возмущение сельхозпроизводителей", — отмечают представители ассоциации.

Фермеры в июне этого года вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Они взяли перерыв в проведении митингов до 1 августа, чтобы власти выполнили обещания.

Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.