С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Танзания призывает российских инвесторов вкладывать средства в производство удобрений на своей территории, заявил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива. Инвесторы могли перепутать акции Globaltruck с Globaltrans, заявил аналитик

"Танзания — одна из крупнейших стран Африки, и мы очень сильно зависим от сельского хозяйства — почти 75% населения. Мы постоянно страдали от нехватки удобрений, а сейчас импортируем почти 80% всех удобрений в основном из Нигерии, Марокко, Египта и России. На этом форуме мы хотели бы воспользоваться возможностью и призвать всех заинтересованных вкладывать средства в развитие рынка удобрений в Танзании", — сказал премьер, выступая в ходе экономического форума "РФ-Африка".

"У нас есть все необходимые ресурсы — газ, у нас значительные объемы животноводческих хозяйств, где мы сможем производить удобрения. И я призываю всех вкладываться в отрасль производства удобрений в Танзании. Это очень важно для нас. Мы хотим сделать Танзанию одним из крупнейших производителей продовольствия в Африке", — добавил он.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.