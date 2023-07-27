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В Танзании призвали российский бизнес вложить средства в страну
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Танзания призывает российских инвесторов вкладывать средства в производство удобрений на своей территории, заявил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива. "Танзания — одна из... ПРАЙМ, 27.07.2023
сельское хозяйство, финансы, бизнес, экономика, новости, танзания, россия, инвестиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Танзания призывает российских инвесторов вкладывать средства в производство удобрений на своей территории, заявил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива.
"Танзания — одна из крупнейших стран Африки, и мы очень сильно зависим от сельского хозяйства — почти 75% населения. Мы постоянно страдали от нехватки удобрений, а сейчас импортируем почти 80% всех удобрений в основном из Нигерии, Марокко, Египта и России. На этом форуме мы хотели бы воспользоваться возможностью и призвать всех заинтересованных вкладывать средства в развитие рынка удобрений в Танзании", — сказал премьер, выступая в ходе экономического форума "РФ-Африка".
"У нас есть все необходимые ресурсы — газ, у нас значительные объемы животноводческих хозяйств, где мы сможем производить удобрения. И я призываю всех вкладываться в отрасль производства удобрений в Танзании. Это очень важно для нас. Мы хотим сделать Танзанию одним из крупнейших производителей продовольствия в Африке", — добавил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.