ООН, 27 июл — ПРАЙМ. ООН обсуждала дальнейшую судьбу продуктовой сделки с Россией, а также с Турцией и Украиной, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу", — сказал он.

По словам Гутерреша, контакты с Россией уже были.

Кроме того, генсек ООН призвал быть реалистами и заниматься прагматичными вещами. При этом, добавил он, организация делает все возможное, чтобы обеспечить доступ российского украинского продовольствия на мировые рынки.