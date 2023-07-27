2023-07-27T17:19:00+03:00
2023-07-27T17:32:14+03:00
2023-07-27T17:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230727/841208833.html
ООН обсуждала с Россией судьбу зерновой сделки, заявил Гутерреш
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ООН обсуждала дальнейшую судьбу продуктовой сделки с Россией, а также с Турцией и Украиной, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. "Мы продолжим свои контакты... ПРАЙМ, 27.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, оон, продуктовая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/22/841172212.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/22/841172212.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/22/841172211.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/22/841172211.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/21/841172199.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/21/841172199.jpg
https://1prime.ru/society/20230727/841207802.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 27 июл — ПРАЙМ. ООН обсуждала дальнейшую судьбу продуктовой сделки с Россией, а также с Турцией и Украиной, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу", — сказал он.
По словам Гутерреша, контакты с Россией уже были.
Кроме того, генсек ООН призвал быть реалистами и заниматься прагматичными вещами. При этом, добавил он, организация делает все возможное, чтобы обеспечить доступ российского украинского продовольствия на мировые рынки.