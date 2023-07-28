С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия увеличивает экспорт продовольствия в африканские страны, в 2023 году уже поставила почти десять миллионов тонн зерна, заявил глава государства Владимир Путин на саммите "Россия — Африка". Эритрейский дипломат рассказала, как Запад использовал Африку

"Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку", — сказал он.

По словам президента, в прошлом году Африка получила 11,5 миллионов тонн российского зерна, а с начала текущего года — уже почти десять миллионов.

"И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", – подчеркнул глава госдуарства.

Путин добавил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе нуждающимся странам на безвозмездной основе.

Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.