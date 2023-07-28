МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 августа включительно снизится до 2681,8 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — снизится до 1596,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 230,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене 170,8 доллара, на кукурузу — при цене 200,9 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 26 июля по 1 августа включительно составляет 2712,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на экспорт кукурузы — составляет 1598,6 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.