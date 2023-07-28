МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, которым планируется стимулировать развитие российского семеноводства и создание новых перспективных сортов и гибридов сельхоз растений. СФ уточнил условия заключения высокорисковых договоров страхования жизни

В законе "О семеноводстве" дается определение селекции сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, что позволит обеспечить комплексное законодательное регулирование вопросов семеноводства, от создания сорта и гибрида до его реализации или использования.

А для производства семян сельскохозяйственных растений в регионах могут создаваться специальные семеноводческие зоны в порядке, определенном законами субъектов РФ. Под такими зонами понимается территория, характеризующаяся благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями для производства семян.

Закон также предусматривает установление правительством РФ порядка взаимодействия информационной системы в области семеноводства и иных государственных информационных систем. Кроме того, предусматривается осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на складах временного хранения.

Корреспондирующие изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и "О зерне". А в закон "О развитии сельского хозяйства" вносятся изменения, предусматривающие оказание господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам и гражданам РФ, осуществляющим в России селекцию сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Документ вносит изменения в законодательство в целях совершенствования механизмов развития отечественного семеноводства, повышения качества производимых в РФ семян сельскохозяйственных растений, обеспечения их прослеживаемости, а также создания благоприятных условий для бизнеса в данной сфере.