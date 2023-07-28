ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Польша не принесет в жертву ради Украины свое сельское хозяйство, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

"Нужно ставить вопрос наших интересов решительным образом. Мы не можем привести к разрушению польского сельского хозяйства. Это то, чем мы просто не можем пожертвовать, и наши украинские друзья должны это осознавать", — сказал он в эфире Польского радио.

По словам политика, Варшава отстаивает интересы Киева, делает все для его вступления в НАТО. При этом, подчеркнул он, Украина тоже должна учитывать интересы Польши.

Качиньскипй также подтвердил намерение польской стороны самостоятельно продлить запрет на ввоз украинской агропродукции, если это не сделает Еврокомиссия.

Главы правительств стран Евросоюза, соседствующих с Украиной, в марте просили председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен ограничить движение зерна с Украины в регионе на фоне продовольственного кризиса в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. В мае Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян, а пострадавшие страны ЕС обязались отменить односторонние ограничения.

Позднее Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария призвали ЕК продлить ограничения хотя бы до конца 2023 года.