СТРЕЛЬНА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита выразил президенту России Владимиру Путину благодарность за обеспечение страны зерном. Путин назвал объем поставок российского зерна в Африку в 2023 году

Главы российского и африканского государств провели встречу в субботу в рамках саммита "Россия — Африка".

"Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну", — сказал Гоита.

По его словам, экспорт агропродукции указал на солидарность, которую Россия оказала как часть решения помочь Мали.

Президент переходного периода добавил, что Мали, как и другие африканские государства, испытывает на себе беспрецедентное давление. Однако, подчеркнул он, страна надеется на сотрудничество с Россией.

"Это наш суверенный выбор", — отметил глава малийского годсударства.

"Малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку РФ, потому что в этот серьезный и трудный момент мы, наконец, видим, кто является нашими настоящими друзьями", — сказал он.

Кроме того, Гоита высоко оценил усилия Путина по обеспечению мира и стабильности в Мали.

"Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", — подчеркнул президент переходного периода.