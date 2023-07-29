СТРЕЛЬНА, 29 июл — ПРАЙМ. Мали выразила готовность продолжить укреплять отношения с Россией, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. Путин охарактеризовал отношения России с Африкой на фоне санкций и пандемии

"Я и наш народ всегда готовы работать вместе с вами и российским народом, чтобы укреплять наше двустороннее сотрудничество", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава африканского государства отметил удовлетворенность текущими российско-малийскими отношениями в области сельского хозяйства, здравоохранения, научных исследованиях, геологоразведочных исследованиях, обороне, безопасности. Он подчеркнул, что наличие двусторонних соглашений в сфере экономики и высшего образования указывают на общие устремления углубить это сотрудничество и поднять его на новый уровень.

Кроме того, добавил Гоита, дружба между Россией и Мали "основывается на взаимовыгодных отношениях без каких-либо попыток инструментализации отношений".

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что интенсивность политического диалога между двумя странами высока, но есть спад в торговле.

"Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел… Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, он и так-то небольшой был, хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", — сказал он.