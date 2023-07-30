КИШИНЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Молдавские фермеры просят власти создать для них экспортный коридор, поскольку ситуация на таможнях уже сложная, а станет еще сложнее из-за роста объемов экспорта украинского зерна, заявляет ассоциация "Сила фермеров". Молдавия запасается на зиму газом западного происхождения

Ассоциация "Сила фермеров" приняла участие во встрече с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, а также руководством Таможенной службы и компаниями-экспортерами зерновых и масличных культур.

Отмечается, что обнаружено "множество проблем в экспортном процессе" и ожидаем, что "ситуация вскоре ухудшится из-за увеличения транзита продукции с Украины".

"Ассоциация представила предложения по перенаправлению транзита с Украины на несколько таможен на севере страны, а также созданию специального таможенного коридора для экспорта отечественных зерновых и масличных культур", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook*.

Фермеры отмечают, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен.

Также аграрии отмечают, что власти так и не приняли решения по мораторию для микро-, мелких и средних фермерских хозяйств на выплату долгов перед частными кредиторами, что может спасти фермеров от банкротства в ближайший период. Тысячи аграриев ежедневно подвергаются давлению и угрозам со стороны кредиторов, наживают долги перед государством и не могут получить субсидии даже на возмещение акцизов.

Фермеры в июне этого года вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, они взяли перерыв в проведении митингов до 1 августа, чтобы власти выполнили свои обещания. Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская