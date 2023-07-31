ЕРЛИН, 31 июл — ПРАЙМ. Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Claas несмотря на приостановление зерновой сделки продолжит поставлять комбайны в Российскую Федерацию, заявил глава компании Ян-Хендрик Мор в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира", — сказал Мор.

Свое решение продолжить поставки комбайнов глава компании объясняет гуманистическими соображениями, так как считает это "вкладом в мировое продовольственное снабжение". Приостановку зерновой сделки Мор считает "разочаровывающей", отметив, что это меньше всего коснется РФ и Запада из-за изобилия зерна в первой, и покупательной способности второго.

"Каждое зернышко, которое отправляется через Черное море в Африку на корабле, должно сначала пройти через комбайн. Поэтому это правильно, что сельскохозяйственная техника была частично освобождена от санкций, равно как лекарства и медицинская техника", — заявил Мор.

В то же время Claas не поставляет в РФ тракторы, поскольку те — как товары двойного назначения — могли бы использоваться в ходе конфликта на Украине. Производство комбайнов в самой России на своём заводе в Краснодаре компания приостановила, продолжая выплачивать жалование оставшимся сотрудникам, отметил Мор.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.