МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает роста производства мяса птицы по итогам текущего года, не видя тенденции к снижению показателя, сообщили в пресс-службе министерства. Минсельхоз заявил, что Россия нарастила импорт продукции АПК из Африки

"Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду. Минсельхоз ожидает роста показателей в отрасли по итогам 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

Так, за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в РФ увеличилось на 1,5%, до 3,44 миллиона тонн. "Прирост обусловлен развитием инвестиционных проектов в этой сфере и работой по предупреждению и предотвращению распространения особо опасных заболеваний птиц", — говорится в сообщении.

Тем временем, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур в июне составила 193,48 рубля за килограмм, прибавив 6,8% всего лишь в течение этого месяца, а в годовом выражении увеличившись меньше — на 3,68%. До того, в период с января 2021 года, самой высокой цена на эту продукцию была в апреле 2022 года (190,85 рубля за килограмм), а потом стала снижаться.

"Розничные цены на охлажденных и мороженых кур, по данным на 17 июля 2023 года, находились на отметках в 195,9 рубля за килограмм. За месяц цены выросли на 2,9%", — в свою очередь прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов. Он обратил внимание, что во второй половине 2022 года, а также в первом квартале 2023 года цены на мясо птицы в целом имели тенденцию к снижению, но в апреле-мае текущего года оно несколько выросло в цене.

"Курсовая турбулентность вместе с ростом тарифов на грузоперевозки, сложностями на сырьевых рынках и другими факторами сегодня оказывают влияние на разные категории товаров, что может влиять на динамику себестоимости. Дальнейшая динамика цен, как и всегда, будет зависеть от указанных выше факторов, а также от баланса спроса и предложения на рынке", — считает Леонов.