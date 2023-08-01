МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия в июле предварительно поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур — в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года, включая рекордные для этого месяца 4,54 миллиона тонн пшеницы (в 1,5 раза больше), сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Путин заявил о лицемерном отношении Запада к зерновой сделке

"В первый месяц нового сельхозгода (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года — ред.) отгрузки зерновых культур выросли в 1,6 раза, они составили 5,68 миллиона тонн, в том числе пшеницы — в 1,5 раза, до 4,54 миллиона тонн", — сказала Тюрина.

Первая тройка покупателей российской пшеницы — Саудовская Аравия (578 тысяч тонн), Турция (518 тысяч тонн) и Египет (467 тысяч). Также шли поставки в Израиль (345 тысяч тонн), Бангладеш (222 тысячи), Танзанию (94 тысячи тонн) и Судан (68 тысяч тонн).

"Новыми покупателями российской пшеницы стали страны Латинской Америки: например, в Бразилию было отгружено 62 тысячи тонн, в Перу — 49 тысяч. В прошлом году в июле Бразилия и Перу нашу пшеницу не покупали", — уточнила Тюрина.

Оценка РЗС экспортного потенциала РФ во всем сезоне — 55-57 миллионов тонн по зерну, включая 48-49 миллионов тонн пшеницы. Июль, первый месяц нового сельхозгода, стал, по словам Тюриной, рекордным по отгрузкам пшеницы; в свою очередь, поставки ячменя предварительно оцениваются в 822 тысячи тонн (рост в 2,6 раза), кукурузы — в 319,4 тысячи (плюс 40,7%).

В целом поставки пшеницы РФ в июле шли в 33 страны, в июле прошлого года — в 26 стран. Эксперт обратила внимание на рост количества портов, откуда отгружалось зерно (48, в июле год назад — 35), а также на тенденцию роста объемов через речные порты: например по Тольятти они выросли в 9 раз, по Волгограду — в 2,2 раза. Кроме того, она напомнила про планы властей Нижегородской области запустить терминал для речной перевалки зерна мощностью 300 тысяч тонн в год.