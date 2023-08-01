РЗС: Россия начала сезон экспорта рекордом поставок пшеницы в июле в 4,54 миллиона тонн
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия в июле предварительно поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур — в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года, включая рекордные для этого месяца 4,54 миллиона тонн пшеницы (в 1,5 раза больше), сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
"В первый месяц нового сельхозгода (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года — ред.) отгрузки зерновых культур выросли в 1,6 раза, они составили 5,68 миллиона тонн, в том числе пшеницы — в 1,5 раза, до 4,54 миллиона тонн", — сказала Тюрина.
Первая тройка покупателей российской пшеницы — Саудовская Аравия (578 тысяч тонн), Турция (518 тысяч тонн) и Египет (467 тысяч). Также шли поставки в Израиль (345 тысяч тонн), Бангладеш (222 тысячи), Танзанию (94 тысячи тонн) и Судан (68 тысяч тонн).
"Новыми покупателями российской пшеницы стали страны Латинской Америки: например, в Бразилию было отгружено 62 тысячи тонн, в Перу — 49 тысяч. В прошлом году в июле Бразилия и Перу нашу пшеницу не покупали", — уточнила Тюрина.
Оценка РЗС экспортного потенциала РФ во всем сезоне — 55-57 миллионов тонн по зерну, включая 48-49 миллионов тонн пшеницы. Июль, первый месяц нового сельхозгода, стал, по словам Тюриной, рекордным по отгрузкам пшеницы; в свою очередь, поставки ячменя предварительно оцениваются в 822 тысячи тонн (рост в 2,6 раза), кукурузы — в 319,4 тысячи (плюс 40,7%).
В целом поставки пшеницы РФ в июле шли в 33 страны, в июле прошлого года — в 26 стран. Эксперт обратила внимание на рост количества портов, откуда отгружалось зерно (48, в июле год назад — 35), а также на тенденцию роста объемов через речные порты: например по Тольятти они выросли в 9 раз, по Волгограду — в 2,2 раза. Кроме того, она напомнила про планы властей Нижегородской области запустить терминал для речной перевалки зерна мощностью 300 тысяч тонн в год.
https://1prime.ru/Agriculture/20230801/841259163.html