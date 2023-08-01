МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 25 июля превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,9% и составил 638,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 25 июля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 638,2 миллиарда рублей. Это на 2,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 443,2 миллиарда рублей, Сбербанк — на 195 миллиардов.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 620 миллиардов рублей, в том числе 415,9 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 204,1 миллиарда — от Сбербанка.