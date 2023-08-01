2023-08-01T14:28:12+03:00
2023-08-01T14:28:12+03:00
2023-08-01T14:28:12+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230801/841261751.html
Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 2,9 процента
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 25 июля превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,9% и составил 638,2 миллиарда рублей, говорится... ПРАЙМ, 01.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, рф, минсельхоз, полевые работы
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395421.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395421.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395420.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395420.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395408.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/54/833395408.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 25 июля превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,9% и составил 638,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 25 июля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 638,2 миллиарда рублей. Это на 2,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 443,2 миллиарда рублей, Сбербанк — на 195 миллиардов.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 620 миллиардов рублей, в том числе 415,9 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 204,1 миллиарда — от Сбербанка.