МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в РФ в хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в сопоставимых ценах на 2,9%, уменьшившись тем самым по сравнению с ростом на 7,3% за тот же период прошлого года, следует из материалов Росстата. Путин назвал Россию ответственным сельхозпоставщиком

В том числе производство продукции сельского хозяйства в Центральном федеральном округе выросло на 4% после прироста в годовом выражении на 4,8% за первое полугодие прошлого года, в Северо-Западном федеральном округе — на 3,6% после снижения на 2,7% годом ранее.

В свою очередь Южный федеральный округ продемонстрировал снижение на 1,3% после роста на 5,5% в первом полугодии 2022 года, Северо-Кавказский — рост на 0,9% (годом ранее — рост на 1,1%), Приволжский — на 2,4% и на 1,6%.

Кроме того, производство сельхозпродукции за первое полугодие в Уральском федеральном округе сократилось на 1,2% после снижения на 0,5% за тот же период прошлого года, в Сибирском — снижение на 1,4% после роста на 0,9%, в Дальневосточном — рост на 1,8%, год назад — на 6,2%.

Данные приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.