МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Турция, останавливая экспорт оливкового масла, выступает в защиту этой продукции на внутреннем рынке на фоне роста мировых цен, сообщили эксперты. Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября

"Турция защищает свой внутренний рынок от повышения цен на оливковое масло в связи с ростом цен, который ожидается на мировом рынке", — сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, заметив, что в глобальных прогнозах для отрасли оливковое масло на ценообразование в растительных маслах фактически не влияет.

Министерство торговли Турции сообщило накануне, что страна приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября, в частности, в связи с мировым ростом цен на него и ростом экспорта масла, производимого в самой стране.

"Пальмовое и соевое масла — основные маркет-мейкеры, которые формируют ценообразование на растительные масла", — пояснил он. Комментируя последствия для сегмента засухи в Европе, он заметил, что неблагоприятные погодные условия в регионах производства, скорее всего, скажутся на мировых ценах на оливковое масло, но так в России эта продукция относится к премиум-классу, небольшое подорожание для ее потребителей не будет критичным.

"В нашей стране оливковое масло всегда относилось к товарам премиального класса из-за высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами, доля его потребления составляет менее 1%. Для обычного потребителя такое изменение стоимости оливкового масла останется незаметным", — считает глава Масложировго союза. По оценке союза, средняя розничная цена одного литра оливкового масла в РФ выросла за год на 6 рублей, до 1233 рублей в июне. В Масложировом союзе поддержали решение о приостановке зерновой сделки

Также Мальцев отметил, что дефицита оливкового масло в стране не будет, несмотря на сильную засуху в Европе. "Даже засуха в Европе не помешает нам импортировать те мизерные объемы, которые необходимы для удовлетворения потребностей покупателей – это около 30 тысяч тонн в год. За первое полугодие 2023 импорт оливкового масла вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2022 года", — сообщил Мальцев.

"Турция входит в топ-5 игроков на мировом рынке оливкового масла. Запрет экспорта из республики и снижение мирового производства оливкового масла могут отразиться на ценах данного вида продукции на рынках разных стран, в том числе и России", — сообщил в свою очередь зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Между тем, поставки оливкового масла в России очень малы, и так как оно относится к премиум-сегменту, возможный рост цен на него вряд ли как-то отразится на спросе и на рынке в целом, заметил он.