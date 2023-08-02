МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Плодоовощная продукция в России начала дешеветь впервые с середины июня, снижение цен за период с 25 по 31 июля составило в среднем 0,5%, следует из данных Росстата. Россияне стали чаще отдавать предпочтение овощам вместо хлеба

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,5%", — сообщает статведомство. Неделей ранее она подорожала на 1%, а последний раз цены на нее опускались на неделе с 14 по 19 июня (минус 0,2%).

В частности, репчатый лук подешевел на 3,61% (неделей ранее, с 18 по 24 июля — на 4,08%), морковь — на 2,67% (до этого — на 2,1%), картофель — на 2,05% (минус 0,31% до этого). В свою очередь, цены на огурцы в среднем по РФ опустились на 1,59% (было на 2,78%), на капусту — на 1,25% (выросли неделей ранее на 2,78%), помидоры стали дешевле на 0,99% (до этого подорожали на 1,07%), свекла подешевела на 0,83% (на 0,93%).

Цены на яблоки и на бананы выросли на 1,08% и на 1,12%, неделей ранее — на 2,91%. Цена на гречневую крупу в среднем в России упала на 0,5%, неделей ранее — на 0,39%. Рис и пшенная крупа прибавили 0,09% и 0,22%, неделей ранее — 0,31% и 0,12%.

Мясо кур подорожало в среднем на 0,46% (плюс 0,52% на прошлой неделе), свинина прибавила 0,66% против 0,72% неделей ранее. Сахарный песок стал дороже на 0,71% (до этого — на 1,2%), цена на подсолнечное масло выросла на 0,2% против снижения на 0,53% отчетным периодом ранее, куриные яйца подорожали на 0,23% против 0,5%.