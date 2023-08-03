МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика, с которым оно ознакомилось в среду. Украина ищет альтернативу зерновой сделке, заявили в РЗС

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство заявление Борреля.

При этом, глава евродипломатии отметил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По его словам, "никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет".

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.