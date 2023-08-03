МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россиянин в среднем съедает 6,5 килограмма арбуза в год — это примерно одна целая ягода и еще пара сочных долек, а в 2022 году отечественные бахчеводы вышли на максимальный с 2000 года уровень урожайности — она достигла 180 центнеров с гектара, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке в День арбуза, который отмечается 3 августа. В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая зерновых

"Отечественные бахчеводы вывели своё аграрное искусство на максимальный с 2000 года уровень: урожайность достигла 180 центнеров с гектара. Потребление же арбузов составляет 6,5 килограмма на россиянина в год. Это значит, что в среднем гражданин нашей страны съедает в год по одному арбузу и ещё паре долек", — сообщили в пресс-службе.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов говорит, что с 2017 года урожайность растет в среднем по стране на 7% в год, а в 2022 году достигла 180 центнеров с гектара, став рекордной. Лидером по урожайности бахчевых стала Астраханская область — там она в два раза выше среднего уровня по стране — 360 центнеров с гектара.

Высокие результаты у Хакасии и Дагестана — 335 центнеров с гектара и 274 центнера с гектара, чуть ниже, но тоже выше среднего — у Амурской области (207 центнеров с гектара), Челябинской (204 центнера) и Оренбургской областей (203 центнера с гектара).

В 2022 году валовый сбор бахчевых культур в РФ составил 1,6 миллиона тонн. Среди регионов в производстве бахчевых традиционно лидирует Оренбургская область — на ее долю пришлось 37% сбора. В тройке лидеров также оказались Астраханская (18%) и Волгоградская области (13%).

Россия производит арбузы сама, отправляя их и на экспорт, но также и импортирует: например, в 2022 году отечественные аграрии продали за рубеж 15 тысяч тонн продукции. Основным рынком с долей 74% стала Белоруссия. Поставки также осуществлялись в Монголию, Эстонию и Южную Осетию. Импортировано в 2022 году было 78 тысяч тонн арбузов: основными поставщиками стали Казахстан (37% от ввезённого объема), Узбекистан (22%), Турция (20%), Азербайджан (13%).

ЧЕМ ХОРОШ

Арбуз хорошо освежает в жаркое время, содержит много клетчатки, а также немалый набор полезных элементов: например, это витамины В и C, каротин, фолиевая и пантотеновая кислоты, пектины, железо и магний. Употребление его в пищу помогает улучшить работу пищеварительных органов, сердечно-сосудистой системы, оказывает омолаживающий эффект и благоприятно влияет на кожу.

"А еще арбуз отличается низкой калорийностью, энергетическая ценность в среднем составляет всего 38 килокалорий на 100 граммов мякоти", — напомнили в банке. Там также заметили, что есть применение и семенам арбуза: из них делают масло, которое не уступает по своим медицинским свойствам миндальному, используя и в косметических целях.