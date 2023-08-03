МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с позицией главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в том, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", по словам Пескова, РФ была и остается надежным поставщиком, выполняет все обязательства и могла бы делать и больше, если бы не санкции. Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от дешевого зерна

"Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (надежным поставщиком – ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", — сказал Песков во время общения с прессой в четверг.

Агентство Рейтер ранее сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".