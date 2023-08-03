МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило на последнем тендере преимущественно российскую пшеницу, спрос на нее на мировом рынке сохраняется и, скорее всего, будет расти, а дисконт к ценам конкурентов — сокращаться, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Песков прокомментировал слова Борреля про российское зерно

Тендер со сроками поставки с 1 по 10 сентября и с 15 по 25 октября проводился 1 августа. Всего, по информации в телеграм-канале союза, было закуплено 360 тысяч тонн пшеницы, в том числе 300 тысяч тонн — российского происхождения по цене 250 долларов за тонну (условия поставки — FOB, стоимость фрахта — 14 долларов).

"Тендер закрылся в рынке, дисконт на российскую пшеницу сокращается. Его итоги показали рост мирового спроса на российскую пшеницу. Думаю, последние новости из Индии еще больше подстегнут спрос", — сообщил Зернин. Индия рассматривает возможность импорта 9 миллионов тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен, написали в четверг иностранные СМИ.

Россия 18 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Возвращение России к зерновой сделке реально при условии выполнения европейскими странами взятых на себя в ее рамках обязательств перед Россией, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, это первый тендер, который GASC проводит после того, как участие РФ в сделке было приостановлено; предыдущий прошел в мае, со сроками поставки 10-30 июня и 1-20 июля. Тогда, по информации участников рынка, было закуплено 655 тысяч тонн пшеницы, в этом объеме на российскую пришлось 535 тысяч тонн по цене 260 долларов за тонну (первый срок поставки) и по 250 долларов за тонну (второй срок).