МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Спрос на агрономов в России в начале августа вырос сильнее других предложений в агропромышленном секторе, работодатели в некоторых регионах готовы платить специалистам такого уровня до 250 тысяч рублей в месяц, но при этом важно разбираться не только в почвах, но и в компьютерном анализе, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Спрос на сотрудников у компаний в России вырос на 70 процентов за год

"На начало августа 2023 года вакансия агронома оказалась на первом месте по увеличению количества предложений в агропромышленном секторе — прирост в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 2,7 раза", — говорится в материалах со ссылкой на управляющего директора платформы Артема Кумпеля.

Высокую востребованность со стороны работодателей демонстрируют и другие аграрные специалисты: например, скотник — здесь число вакансий увеличилось в 2,3 раза, водитель трактора (рост в два раза) и овощевод — количество предложений на эту позицию выросло в 1,4 раза. По данным сервиса, вакансии агронома в августе составляют 3% от всех вакансий в промышленных отраслях, на втором месте — водители трактора с долей в 2,3%.

Из регионов на первом месте по росту спроса в отрасли производства, сырья и сельского хозяйства оказалась Московская область с годовым приростом количества вакансий в 3,7 раза, на втором месте — Свердловская область (в 3,3 раза), на третьем — Новосибирская область (в 2,5 раза). Также значительно, в 2,3 раза и в 2,1 раза, выросло число предложений в Татарстане и Краснодарском крае.

"Работники отрасли сельского хозяйства всегда пользуются и будут пользоваться высоким спросом. Рыночные перспективы направления сегодня расширяются — в агропромышленном секторе активно реализуются инвестиционные проекты, к тому же технологии отрасли претерпевают модернизацию", — говорит Кумпель.

СКОЛЬКО И ЗА ЧТО

Вместе со спросом увеличиваются и размеры зарплатных предложений в отрасли: на первом месте по росту размера предлагаемого оклада оказались скотники с увеличением на 32% и средней предлагаемой месячной заработной платой по стране в 44 158 рублей. На втором месте — агрономы с увеличением на 26%: средняя месячная заработная плата по стране, на которую сегодня могут претендовать эти специалисты, составляет 67 048 рублей, а пиковые предложения могут достигать 230 000 — 250 000 рублей.

Самые высокие заработные платы в августе предлагают агрономам в Воронежской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.

"От кандидата на позицию агронома в Туле, помимо стандартной разработки агротехнических мероприятий, направленных на повышение плодородия почв и увеличение урожайности плодовых культур и контроля качества, требуются навыки сбора аналитической информации по теплице и уверенное владение MS Office", — отмечает управляющий директор сервиса, рассуждая о требованиях агропромышленного сектора.