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В Кремле не поверят в обещания США посодействовать вывозу российского зерна
Сельское хозяйство
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В Кремле не поверят на слово обещаниям Белого дома посодействовать российскому экспорту при восстановлении продуктовой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... ПРАЙМ, 04.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, сша, россия, зерновая сделка, экспорт, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В Кремле не поверят на слово обещаниям Белого дома посодействовать российскому экспорту при восстановлении продуктовой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США "принимали меры" для решения вопросов с вывозом российского зерна и страхованием судов. Он добавлял, что Вашингтон в случает восстановления "черноморской инициативы" продолжит "делать все" для ее выполнения.
Журналисты задали Пескову вопрос, поверит ли Москва заявлению Белого дома.
"На слово — нет", — ответил официальный предсавитель Кремля.
"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.
Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.