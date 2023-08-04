МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В Кремле не поверят на слово обещаниям Белого дома посодействовать российскому экспорту при восстановлении продуктовой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры стран Африки и России призвали устранить помехи для экспорта зерна

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США "принимали меры" для решения вопросов с вывозом российского зерна и страхованием судов. Он добавлял, что Вашингтон в случает восстановления "черноморской инициативы" продолжит "делать все" для ее выполнения.

Журналисты задали Пескову вопрос, поверит ли Москва заявлению Белого дома.

"На слово — нет", — ответил официальный предсавитель Кремля.

"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.

Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.