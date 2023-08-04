РАР: Польша попросила у ЕС миллиард евро на инфраструктуру для вывоза украинского зерна
ВАРШАВА, 4 авг — ПРАЙМ. Польше необходим миллиард евро на расширение инфраструктуры для вывоза украинской сельхозпродукции, страна направила европейской комиссии соответствующие расчеты. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источники.
Как пишет издание, на расширение пограничных терминалов Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле Варшаве нужно 500 миллионов евро. Остальные средства пойдут на на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и инфраструктуры управления грузовым движением на границе, добавляет агенстсво.
"Уже 1,5 года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", — подчеркнул постпред Польши в Евросоюзе Анджей Садось.
Экспорт украинского зерна через польские территории приобрел актуальность на фоне прекращения действия зерновой сделки.
"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.
Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.
https://1prime.ru/Agriculture/20230804/841295452.html