ВАРШАВА, 4 авг — ПРАЙМ. Польше необходим миллиард евро на расширение инфраструктуры для вывоза украинской сельхозпродукции, страна направила европейской комиссии соответствующие расчеты. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источники. В Кремле не поверят в обещания США посодействовать вывозу российского зерна

Как пишет издание, на расширение пограничных терминалов Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле Варшаве нужно 500 миллионов евро. Остальные средства пойдут на на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и инфраструктуры управления грузовым движением на границе, добавляет агенстсво.

"Уже 1,5 года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", — подчеркнул постпред Польши в Евросоюзе Анджей Садось.

Экспорт украинского зерна через польские территории приобрел актуальность на фоне прекращения действия зерновой сделки.

"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.

Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.