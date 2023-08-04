МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Аграрии РФ на текущую дату увеличили с начала года сбор овощей открытого грунта на 4,5%, до 400 тысяч тонн, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. В Минсельхозе рассказали о подготовке закупок нефтепродуктов для АПК

"В 2023 году наблюдается рост производства овощей. В том числе в настоящее время в организованном секторе собрано 400 тысяч тонн продукции открытого грунта, что на 4,5% больше показателя за тот же период прошлого года", — сообщило министерство.

Традиционными лидерами по производству овощей открытого грунта в РФ являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская и Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым и Кабардино-Балкария.

Также с начала года уже собран 1 миллион тонн тепличных овощей, на 1,6% выше, чем на ту же дату прошлого года — в том числе 557,2 тысячи тонн огурцов и 421,7 тысячи тонн томатов. "В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Чеченская и Башкортостан", — напомнило министерство.

Таким образом, в России с начала года собрано более 1,4 миллиона тонн овощей в организованном секторе.

Росстат в среду сообщил, что плодоовощная продукция в РФ начала дешеветь впервые с середины июня, снижение цен за период с 25 по 31 июля составило в среднем 0,5%: в частности, цены на огурцы опустились на 1,59%, а помидоры стали дешевле на 0,99%.