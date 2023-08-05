МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения

"Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества", – сказал Йонгаво.

Он отметил, что в России производят одни из лучших удобрений в мире, Фритауну они нужны.

"Мы бы хотели обсудить это с Россией", — сказал посол.

Отвечая на вопрос об оценке Фритауном невыполнения меморандума "Россия-ООН", он заявил, что продовольственная безопасность, в частности, проблема зерновых затрагивает интересы беднейших стран и мира в целом.

"Мы призываем все стороны придерживаться договоренностей", — подчеркнул Йонгаво.

"Если продовольственные товары не экспортируются, это приводит к росту цен. Санкции тоже оказывают на них влияние", — сказал посол.

В частности, он отметил, что Сьерра-Леоне испытывает нарушения поставок продовольствия.

"Если есть перебои в транспортировке морем, это негативно сказывается на таких странах как Сьерра-Леоне. Они приводят к росту цен", — заявил Йонгаво.