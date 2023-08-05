2023-08-05T10:34:54+03:00
2023-08-05T10:34:54+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230805/841306106.html
Захарова напомнила США пожелания России по зерновой сделке
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Россия хочет увидеть выполнения воторой части зерновой сделки, которая была зафиксирована на бумаге и заверена генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявила официальный... ПРАЙМ, 05.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, сша, зерновая сделка, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия хочет увидеть выполнения воторой части зерновой сделки, которая была зафиксирована на бумаге и заверена генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Как ранее заявлял глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен, Белый дом ожидает разъяснений позиции Кремля по "черноморской инициативе".
"Еще раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН", — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что представитель американского посольства при необходимости может обратиться в российское внешнеполитическое ведомство за дополнительной информацией.
Россия, Турция, ООН и Украина в прошлом году подписали соглашения по вывозу агропродукции на рынки для предотвращения продовольственного кризиса, также известные как зерновая сделка и "черноморская инициатива".
Москва не раз заявляла, что часть соглашений "Меморандум Россия-ООН", касавшийся экспорта российских зерна ип удобрений, не выполнялся. С 18 июля действие "черноморской инициативы" прекратилось.