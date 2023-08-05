МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия хочет увидеть выполнения воторой части зерновой сделки, которая была зафиксирована на бумаге и заверена генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Захарова заявила о закрытии канала между "Россельхозбанком" и JP Morgan

Как ранее заявлял глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен, Белый дом ожидает разъяснений позиции Кремля по "черноморской инициативе".

"Еще раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН", — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что представитель американского посольства при необходимости может обратиться в российское внешнеполитическое ведомство за дополнительной информацией.

Россия, Турция, ООН и Украина в прошлом году подписали соглашения по вывозу агропродукции на рынки для предотвращения продовольственного кризиса, также известные как зерновая сделка и "черноморская инициатива".

Москва не раз заявляла, что часть соглашений "Меморандум Россия-ООН", касавшийся экспорта российских зерна ип удобрений, не выполнялся. С 18 июля действие "черноморской инициативы" прекратилось.