МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. США были авторами исполнения зерновой сделки, сейчас только делают вид, что не понимают позиции России по "черноморской инициативе". Такое мнение выразил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. В США раскрыли причину страха Вашингтона из-за Украины

Как ранее заявлял глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен, Белый дом ожидает разъяснений позиции Кремля по "черноморской инициативе".

"Когда они говорят, что чего-то не понимают, — это абсолютно искусственно", — сказал Бакланов.

По словам эксперта, США сами создали ситуацию, когда зерновая сделка работала в одностороннем порядке.

Профессор подчеркнул, что Белый дом также искусственно поддерживают и навязывают версию о выходе России из "инициативы" по непонятным причинам.

"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась. В середине июля 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.