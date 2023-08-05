Профессор Бакланов: США делают вид, что не знают, чего хочет Россия от зерновой сделки
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. США были авторами исполнения зерновой сделки, сейчас только делают вид, что не понимают позиции России по "черноморской инициативе". Такое мнение выразил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Как ранее заявлял глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен, Белый дом ожидает разъяснений позиции Кремля по "черноморской инициативе".
"Когда они говорят, что чего-то не понимают, — это абсолютно искусственно", — сказал Бакланов.
По словам эксперта, США сами создали ситуацию, когда зерновая сделка работала в одностороннем порядке.
Профессор подчеркнул, что Белый дом также искусственно поддерживают и навязывают версию о выходе России из "инициативы" по непонятным причинам.
"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась. В середине июля 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.
https://1prime.ru/Agriculture/20230805/841306285.html