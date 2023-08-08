ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен: Россия не реагирует по зерновой сделке, хотя вопросы решены

"Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", — заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.

По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", — сказал Блинкен.

Он добавил, что США с другой стороны с начала спецоперации РФ на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", — сказал Блинкен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет готова уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.

Французский политолог Пьер-Антуан Плаквент ранее рассказал РИА Новости, что в прошлом году на долю стран Африки пришлось лишь 3% от 33 миллионов тонн зернового экспорта из России и Украины. С учетом хорошего урожая в этом году, по его мнению, Россия сможет скомпенсировать африканским странам остановившиеся поставки зерна с Украины.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.