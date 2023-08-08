МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил оценки валового сбора РФ зерна и пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) — до 137 миллионов тонн и 88 миллионов, а также экспортного потенциала — до 61 миллиона тонн и 47,5 миллиона соответственно, сообщил РИА Новости гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Пшеница незначительно дорожает на Чикагской бирже на фоне атаки дрона

"Обновили прогноз по пшенице — 88 миллионов тонн (плюс 1,5 миллиона тонн — ред.), всего по зерну — 137 миллионов тонн", — сообщил Рылько. На 1,5 миллиона тонн повышена и оценка экспортного потенциала в нынешнем сезоне — до 61 миллиона тонн по зерну, в том числе 47,5 миллиона тонн пшеницы.

Предыдущие оценки валового сбора зерна, включая пшеницу, составляли 134,5 миллиона тонн и 86,5 миллиона тонн: в них уже были заложены негативные климатические проявления, сопровождавшие начавшуюся уборочную. Для нового пересмотра предстоит оценить результаты уборки яровой пшеницы в Сибири, Центре и Поволжье.

Прогноз, по словам Рылько, был скорректирован после публикации данных весеннего учета Росстата по посевным площадям. Согласно данным статведомства, посевы под пшеницей в 2023 году выросли на 0,87%, до 29,769 миллиона: озимой занято 15,653 миллиона (минус 6,4% к прошлому году), яровой — 14,117 миллиона гектаров (плюс 10,37% к 2022 году). Ячменем по сравнению с 2022 годом было засеяно больше на 0,13%, 7,987 миллиона гектаров.

Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн.