МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Новый механизм расчетов за российскую сельхозпродукцию "зерно за рубли" является продолжением схемы платежей за газ, будет способствовать притоку валюты в экономику, прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

"Эта схема "зерно за рубли" — развитие механизма "газ за рубли". Активизация экспорта сельхозпродукции будет способствовать притоку валюты в российскую экономику и, как следствие, ослаблять девальвацию рубля", — прокомментировал Осадчий.

Президент России Владимир Путин ранее во вторник подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции с помощью счетов типа "З" с ноября этого года. Нерезиденты смогут переводить валюту на специальный счет "З" в уполномоченном банке для ее дальнейшей конвертации в рубли. Далее банк на основании поручения покупателя сельхозпродукции и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, переводит рубли на счета российского поставщика.

Путин в марте прошлого года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Уполномоченный банк в рамках этой схемы — Газпромбанк.