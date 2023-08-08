МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Расчеты за продукцию российского АПК в рублях — первый шаг к построению нового контура международного рынка зерна и другой базовой сельхозпродукции, заявил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

"Это первый шаг к построению нового контура международного рынка зерна и другой базовой сельхозпродукции с клирингом в рублях. В ситуации отсутствия гарантий по расчетам в других валютах опция экспортной торговли за рубли приобретает для российских экспортеров особую актуальность", — считает Зернин.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, предусматривающий механизм экспортной торговли ею за рубли с расчетами через специальные банковские счета.

Он пояснил, что речь идет о допуске иностранных покупателей к торгам на российских товарных биржах, для участия в которых они теперь смогут открыть спецсчета. "Участие на бирже может быть как в форме участия в регулярных торгах, так и, что более важно с прикладной точки зрения, в форме специализированных закупочных аукционов. Крупнейшие в мире закупщики зерна смогут получить прямой и технологичный доступ к уникальной базе поставщиков российской сельхоз продукции", — подчеркнул Зернин. Схема "зерно за рубли" поспособствует притоку валюты, считает аналитик

Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале называет подписание указа "важным шагом к организации нового контура мирового рынка зерна, с новыми бенчмарками, правилами торговли и урегулирования споров". "Вместе с тем, хотим обратить внимание, что для успешного запуска проекта, помимо снижения бюрократических издержек на открытие счетов, требуется проработка механизма рублевого фондирования операций иностранных закупщиков из дружественных стран. Это уникальная возможность для российских банков для развития бизнеса и повышения собственного международного статуса", — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в конце июля говорила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту РФ Владимиру Путину. Ранее президентом уже был подписан указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по ее словам, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.

АО "Национальная товарная биржа" (входит в группу "Московская биржа") рассчитывает до конца года запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы, сообщал в мае в интервью РИА Новости директор НТБ Никита Захаров.