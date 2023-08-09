КАИР, 9 авг — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тысяч тонн российской пшеницы, она поступит двумя партиями с 15 сентября по 15 октября, сообщает газета Al-Masry Al-Youm. Схема "зерно за рубли" поспособствует притоку валюты, считает аналитик

Согласно сообщению газеты, первая партия (175 тысяч тонн) будет доставлена в Египет с 15 по 30 сентября, вторая (60 тысяч тонн) — с 1 по 15 октября.

В июне посольство РФ в Каире заявило, что поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года.