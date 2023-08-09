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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230809/841345663.html
СМИ: Египет заключил контракт о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы
Сельское хозяйство
Новости
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Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тысяч тонн российской пшеницы, она поступит двумя партиями с 15 сентября по 15... ПРАЙМ, 09.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, пшеница, египет, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 9 авг — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тысяч тонн российской пшеницы, она поступит двумя партиями с 15 сентября по 15 октября, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.
Согласно сообщению газеты, первая партия (175 тысяч тонн) будет доставлена в Египет с 15 по 30 сентября, вторая (60 тысяч тонн) — с 1 по 15 октября.
В июне посольство РФ в Каире заявило, что поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года.