МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Отраслевые аналитики после публикации на прошлой неделе данных весеннего учета Росстата по посевным площадям продолжают пересматривать оценки валового сбора — в начале недели их пересмотрел Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в среду — аналитический центр "Русагротранса", крупнейшего российского оператора в сегменте перевозок насыпных аграрных грузов, пересматривать оценки будут и другие. В Союзе экспортеров зерна высказались о расчетах за продукцию АПК в рублях

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным весеннего учета Росстата, посевы под пшеницей в 2023 году выросли на 0,87%, до 29,769 миллиона гектаров: озимой занято 15,653 миллиона (минус 6,4% к прошлому году), яровой — 14,117 миллиона гектаров (плюс 10,37% к 2022 году). Рожью в 2023 году засеяно на 6,73% меньше, 834 тысячи гектаров, ячменем — больше на 0,13%, 7,987 миллиона, кукурузой на зерно — 2,636 миллиона гектаров (минус 7,91%).

ИКАР в понедельник повысил оценки валового сбора РФ зерна и пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) — до 137 миллионов тонн (плюс 2,5 миллиона к предыдущему прогнозу) и 88 миллионов (плюс 1,5 миллиона), аналитический центр "Русагротранса" в среду — сразу на 3,2 миллиона тонн по пшенице, до 88,7 миллиона тонн.

"Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз производства пшеницы в 2023 году на 3,2 миллиона тонн — с 85,5 миллиона до 88,7 миллиона тонн… Корректировка обусловлена свежими данными Росстата по площадям весеннего учета, которые оказались выше ожидаемых", — говорится в отчете (его приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга").

Валовый сбор зерна в целом может составить, по их оценке, около 137,2 миллиона тонн, в том числе 19,7 миллиона тонн ячменя и 14,9 миллиона тонн кукурузы. Экспортный потенциал в сезоне 2023-2024 при таком валовом сборе они видят в 57 миллионов тонн по всему зерну, в том числе 47 миллионов тонн — по пшенице.

НОВЫЕ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДУЮТ

Другой аналитический центр, "Совэкон", пока не пересматривали оценки по валовому сбору: в понедельник он сообщил, что прогноз экспорта пшеницы в 2023-2024 сельхозгоду повышен до рекордных 48,1 миллиона тонн с 47,2 миллиона тонн, а зерна в целом — до 59,1 миллиона тонн с 58,9 миллиона. В июле "Совэкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России до 87,1 миллиона тонн с 86,8 миллиона тонн.

Российский зерновой союз будет пересматривать прогноз позже: сейчас пока валовый сбор зерна оценивается в 129 миллионов тонн, в том числе пшеницы — в 87 миллионов. "Данные Росстата по посевным площадям совпали с нашими ожиданиями, сокращение под озимыми мы уже учли, неоднократно говорили об этом. Пересматривать прогноз будем позже", — сообщил глава РЗС Аркадий Злочевский. СМИ: Египет заключил контракт о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы

Что касается уборочной, то ее темпы тормозились из-за высокой влажности, заметил он, а сейчас, благодаря жаркой погоде, догоняют и даже перегоняют прошлогодние; но урожайность ниже, что тоже ожидаемо. "В целом кардинальных вещей не происходит", — добавил Злочевский.

Аналитический центр "Прозерно" в начале июля оценивал урожай зерна РФ в 2023 году более чем в 135 миллионов тонн, в том числе 87,3 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн. РИА Новости направило запрос в министерство, будут ли корректироваться оценки валового сбора.

РЕГИОНЫ: НЕДОСЕВ И ПОГОДА

Аналитики "Русагротранса" отмечают, что, несмотря на существенное снижение валового сбора в Краснодарском крае, в остальных ключевых южных регионах-производителях — Волгоградская область и Ставропольский край — сбор останется на высоких уровнях, а в Ростовской области даже превысит рекорд прошлого года. "В результате в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах валовой сбор может составить около 38,8 миллиона тонн, что станет вторым результатом после 2022 года, когда он достиг 40,3 миллиона тонн", — говорится в материалах.

В свою очередь в центральных регионах, несмотря на недосев и гибель озимых культур, удастся получить около 20 миллионов тонн зерна — за счет рекордного ярового сева и высокой урожайности. В Поволжье валовый сбор ожидается выше среднего, на Урале — на уровне средних значений, а в регионах Сибири урожай снизится из-за недостатка осадков.

В целом, несмотря на сложные погодные условия во всех зернопроизводящих регионах с осени 2022 года и до уборки летом 2023 года, производство зерна, хоть и будет ниже рекордного урожая-2022 (157,7 миллиона тонн), но превысит показатели предыдущих рекордов 2017 и 2020 годов, прогнозируют аналитики.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна — всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, — и пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2020 году Россия собрала третий по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн.