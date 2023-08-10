МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина в 2023 году может собрать 19,2 миллиона тонн пшеницы и 25,9 миллиона тонн кукурузы, прогноз повышен с связи с ростом урожайности, также увеличена оценка экспортного потенциала кукурузы, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон". Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением зерновой сделки

"Компания пересмотрела прогнозы урожая и экспорта в Украине на 2023-2024 сельскохозяйственный год. Все оценки урожая были повышены в связи с ростом урожайности", — говорится в материалах.

В частности, новая оценка валового сбора пшеницы составляет 19,2 миллиона тонн (плюс 1,3 миллиона тонн к предыдущему прогнозу), кукурузы — 25,9 миллиона тонн (плюс 2 миллиона тонн), ячменя — 4,8 миллиона тонн (плюс 0,4 миллиона).

Прогноз экспортного потенциала кукурузы в текущем сезоне также обновлен и составляет теперь 19 миллионов тонн (плюс 1 миллион к предыдущей оценке), но при этом для пшенице и ячменя остался без изменений — 10 миллионов тонн и 1,3 миллиона.

"Прогноз экспорта кукурузы был увеличен в связи с улучшением прогноза урожайности", — поясняют эксперты. Они также считают, что Евросоюз как основной покупатель украинского зерна может отдать предпочтение закупкам кукурузы перед другими зерновыми. Между тем, оценка экспортного потенциала пшеницы оставлена без изменений, поскольку поставки могут быть ограничены из-за узких мест в инфраструктуре и недавних ударов в портах Дуная.

Между тем, дунайские порты, подчеркивают эксперты, после прекращения зерновой сделки стали основным экспортным маршрутом для Украины. "Объемы экспорта зерна через дунайские порты до 2022 года можно оценить в 0,1-0,2 миллиона тонн в месяц, в 2022 году — в 0,4-0,5 миллиона тонн в месяц, а в настоящее время — около 1-1,5 миллиона тонн в месяц. Мы считаем, что порты Дуная могут отгружать до 2-2,5 миллиона тонн в месяц", — говорится в обзоре.