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2023-08-10T18:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230810/841389190.html
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян капусты из Нидерландов
Сельское хозяйство
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Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию семян от одного из нидерландских отправителей, говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор с 15 августа 2023 года запрещает ввоз в... ПРАЙМ, 10.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, семена, нидерланды, фитосанитарный сертификат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию семян от одного из нидерландских отправителей, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор с 15 августа 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного материала из нидерландского питомника Monsanto Holland B.V. (Westeinde 166 1601 Bn Enkhuizen Netherlands)", — говорится в сообщении.
Меры приняты в целях обеспечения фитосанитарного благополучия и недопущения ввоза и распространения указанного карантинного объекта на территории России.
Причиной ограничений стало выявление в семенах цветной капусты происхождением из Франции карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта — амброзии полыннолистной. Эти семена поступили на территорию России из вышеуказанного нидерландского отправителя, поясняет ведомство. Фитосанитарный сертификат на них был выдан Национальной организацией по карантину и защите растений Нидерландов.
Амброзия полыннолистная сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв. Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел. Растение является аллергеном и опасно для здоровья людей.