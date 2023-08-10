МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию семян от одного из нидерландских отправителей, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 15 августа 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного материала из нидерландского питомника Monsanto Holland B.V. (Westeinde 166 1601 Bn Enkhuizen Netherlands)", — говорится в сообщении.

Меры приняты в целях обеспечения фитосанитарного благополучия и недопущения ввоза и распространения указанного карантинного объекта на территории России.

Причиной ограничений стало выявление в семенах цветной капусты происхождением из Франции карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта — амброзии полыннолистной. Эти семена поступили на территорию России из вышеуказанного нидерландского отправителя, поясняет ведомство. Фитосанитарный сертификат на них был выдан Национальной организацией по карантину и защите растений Нидерландов.

Амброзия полыннолистная сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв. Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел. Растение является аллергеном и опасно для здоровья людей.