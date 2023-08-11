МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз разработал проект правил ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных пищевых продуктов, предназначенных для использования в качестве корма для сельскохозяйственных животных, следует из проекта документа на портале нормативных правовых актов. Минсельхоз прокомментировал сообщение о возможном росте цен на чай и кофе

"Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат некачественные пищевые продукты, за исключением зерна, не подлежащие уничтожению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, направляемые на утилизацию для последующего использования в качестве корма для сельскохозяйственных животных", — поясняется в документе.

Предполагается, что в корм будут направляться продукты без видимых изменений внешнего вида, характерных для процессов порчи; на них не должно быть признаков ослизнения, плесени, гнили, механических загрязнений, посторонних запахов. Еще одно требование — общая бактериальная обсемененность не более 500 тысяч микроорганизмов в 1 грамме, отсутствие сальмонелл и ботулинического токсина.

В рамках экспертизы должна проводиться оценка представленных владельцем документов на исследуемые продукты, оценка состояния упаковки и маркировки, внешний осмотр и лабораторные исследования. При этом каждая группа однородных видов исследуемых некачественных пищевых продуктов, поставленная от одного владельца, будет исследоваться специалистами Госветслужбы на внешний вид, консистенцию, цвет, запах, на показатели общей бактериальной обсемененности, а также на отсутствие сальмонелл и ботулинического токсина.

Срок проведения лабораторных исследований, по предложению министерства, не должен превышать 10 календарных дней со дня поступления проб в лабораторию.

Возможность использовать продукты с истекшим сроком годности для изготовления кормов для животных в начале лета рекомендовал аграрный комитет Совета Федерации.